Großparkplatz in Schwarzenberg teilweise gesperrt: Bauhof rückt zu Baumschnitt und Baumpflege an

Schilder weisen schon seit Dienstag darauf hin: Am Freitag, 5. Januar, ist der Großparkplatz am Hammerweg in der Schwarzenberger Vorstadt ab 7 Uhr auf einer Teilfläche nicht nutzbar. Das betrifft laut Stadtverwaltung den Bereich, in dem sonst ohne Zeitbegrenzung geparkt werden kann. Zum Grund der Sperrung sagt Hauptamtsleiterin Sylvia Mack:... Schilder weisen schon seit Dienstag darauf hin: Am Freitag, 5. Januar, ist der Großparkplatz am Hammerweg in der Schwarzenberger Vorstadt ab 7 Uhr auf einer Teilfläche nicht nutzbar. Das betrifft laut Stadtverwaltung den Bereich, in dem sonst ohne Zeitbegrenzung geparkt werden kann. Zum Grund der Sperrung sagt Hauptamtsleiterin Sylvia Mack:...