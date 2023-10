Grünhainer lehnen Umnutzung der Kurklinik in Flüchtlingsheim ab

Der Ortschaftsrat Grünhain hat im Beisein zahlreicher Gäste am Dienstagabend die beantragte Umnutzung der alten Kurklinik in eine Flüchtlingsunterkunft abgelehnt. Sie sehen die Sicherheit in Sachen Brandschutz nicht gegeben.

So gut besucht wie am Dienstagabend war eine Sitzung des Ortschaftsrats in Grünhain schon lange nicht mehr. Ortsvorsteher Jens Ullmann (CDU) sprach sogar von einer „Rekordsitzung".