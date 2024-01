Haarscharf: Nachfolge für Salon Baumgärtel in Schwarzenberg gesichert

Einen Nachfolger für einen gut gehenden Handwerksbetrieb zu finden, ist heutzutage schwer. Nach Jahren der Suche ist das im Fall des Friseursalons Baumgärtel nun auf besondere Weise gelungen.

Seit gut fünf Jahren hat Gisela Baumgärtel intensiv gesucht. „Ich habe alle und jeden gefragt, den ich kenne. Wir haben auch die Handwerkskammer angefragt und einbezogen“, erzählt die Friseurmeisterin von der langwierigen Suche nach einer Nachfolge für ihren Salon am Roten Mühlenweg in Schwarzenberg. In diesem Jahr feiert sie ihren 70....