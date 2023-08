Heimatmuseum Pöhla öffnet zum internationalen Damenskispringen am Freitag

Anlässlich des internationalen Damenskispringens in Pöhla öffnet an diesem Freitag von 13 bis 15 Uhr das Heimatmuseum im alten Rathaus des Schwarzenberger Ortsteils. Der Heimat- und Geschichtsverein hat sich ganz bewusst für die Öffnung vor Beginn des offiziellen Sprungtrainings entschieden. In der Ausstellung werden 100 Jahre...