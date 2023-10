Herbstfest lockt Besucher in den Natur- und Wildpark Waschleithe

Die Veranstaltung hat Tradition, spricht Familien an und will auch diesmal mit regionalen Angeboten überzeugen. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Beim Herbstfest am 7. Oktober ab 10 Uhr im Natur- und Wildpark in Waschleithe bieten regionale Erzeuger ihre Produkte an. Eine Bäckerei offeriert Leckeres aus dem Holzbackofen und Kuchen, eine Hofkäserei verschiedene Käsesorten, Milchprodukte und Softeis. Es gibt fangfrische Forellen und Karpfen, zudem Räucherfisch. Honigkontor und Hofladen...