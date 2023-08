Herrenmühle Schwarzenberg bald als Modell in Heimatecke Waschleithe

Die Veranstaltung ist der jährliche Höhepunkt, den der Verein Heimatecke Waschleithe ausrichtet. Am Samstagabend gibt es wieder etwas Neues zu entdecken.

Einmal im Jahr laden die Mitglieder des Vereins Heimatecke Waschleithe zu einem Bummel durch ihre Miniaturenanlage bei Nacht ein. Und so werden am Samstag ab 20 Uhr die Lichter angehen und ab 21 Uhr die Grünhainer Jagdhornbläser die Gäste in der Schauanlage musikalisch unterhalten. Zu diesem Fest wird meist auch ein neues Modell eingeweiht,...