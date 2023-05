Hochwasserschutz in Schwarzenberg: Weitere Ufersicherung am Schwarzwasser

Seit 2002 hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) bereits mehrere Projekte zum Hochwasserschutz in Schwarzenberg verwirklicht. Dabei wurden auch attraktive Plätze am Schwarzwasser geschaffen, wie die Sitzstufen am Flussufer hinter dem Rathaus. Nun wird planerisch ein weiterer Abschnitt in Angriff genommen: der Bereich zwischen Voigtmannbrücke...