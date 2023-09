In Schwarzenberg brennt der Baum

Feuerwehrleute von Schwarzenberg konnten am Mittwochnachmittag schnell verhindern, dass sich ein Feuer auf dem bewaldeten Ottenstein ausbreitet.

Ein Feuerwehreinsatz hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Schwarzenberg für Aufsehen gesorgt. Die Feuerwehren wurden zu einem entstehenden Waldbrand in den Park Ottenstein gerufen. Dieser liegt gegenüber des Einkaufszentrums an der Karlsbader Straße. Unweit der Aussichtsplattform brannte ein Baum. Von „spontaner Selbstentzündung“ könne...