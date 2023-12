Irrläufer im Erzgebirge: Unkontrollierte Silvesterrakete löst Waldbrand aus

Die Pyrotechnik ist aus einem Wohnhaus heraus gezündet worden. 40 Brandbekämpfer aus mehreren Wehren waren im Einsatz.

Eine unkontrollierte Silvesterrakete hat am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg gesorgt. Nach Angaben der Polizei hat ein Zeuge beobachtet, wie aus einem Mehrfamilienhaus an der Karlsbader Straße eine Silvesterrakete gezündet worden war. Teile davon landeten in einem kleinen Waldstück gegenüber dem Mehrfamilienhaus. Im...