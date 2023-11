Jagdschule Bermsgrün: Teilnehmer bereiten sich in Theorie und Praxis auf die Jägerprüfung vor

Die bestandene Jägerprüfung ist eine Voraussetzung dafür, von der Unteren Jagdbehörde einen Jagdschein zu bekommen. In einem Lehrgang können nun weitere Interessenten Kurs auf die Prüfung nehmen.

Die Jagdschule Bermsgrün eröffnet im November ihr Wintersemester. Das kündigte der Wildtierbeauftragte Thomas Markert an. Das Angebot richtet sich an Interessenten aus dem westlichen Erzgebirge, die die Jägerprüfung in Sachsen bestehen wollen. Den Teilnehmern werden Kenntnisse vermittelt, die im Frühjahr 2024 in der Prüfung abgefragt...