Johanngeorgenstadt empfängt die Antifa mit Böllern

Zwei Stunden zogen junge Linke am Samstag durch die Bergstadt, um an den NSU-Terror zu erinnern. Schaulustige und Störer säumten ihren Weg. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun.

Bereits in der Nacht hatte ein Spruchband quer über dem Johanngeorgenstädter Riesenschwibbogen gehangen: „NSU-Komplex auflösen!“ Ein Vorbote der Demo, mit der die Antifa am Samstag in der Bergstadt an den NSU-Terror erinnern wollte. Eine Polizeistreife entdeckte es und ließ es von der Feuerwehr abnehmen. Das Banner war ebenso ungenehmigt...