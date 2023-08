Kirchweihfest im Erzgebirge: Breitenbrunn feiert von Freitag bis Sonntag 464. Kirmes

Nicht nur Einheimische sind zu den Angeboten im Gelände an der Jagdschlossruine und auf dem Abenteuerspielplatz willkommen. Gemeinde, Kirchgemeinde und Vereine hoffen auf viele Besucher.

Den Reigen der Kirchweihfeste in der Region eröffnet am Wochenende Breitenbrunn. Gemeinde, Kirchgemeinde und Vereine laden vom 25. bis 27. August zur 464. Kirmes ein. Los geht es am Freitag mit Musik im Fackelschein. Ab 20 Uhr spielt die Band „Rock@“ aus Hohenstein-Ernstthal an der Jagdschlossruine zum Tanz auf.