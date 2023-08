Kirmessaison startet in Breitenbrunn

Die Gemeinde feiert am Wochenende ihre Kirchweih mit einem bunten Programm. Es ist die 464. Auflage.

Das Festwochenende zur Kirchweih in Breitenbrunn hat bereits am Freitagabend an der Jagdschlossruine mit dem Auftritt der Band „Rock@“ begonnen. Am Samstag warteten dann der Deutsche Kinderschutzbund und die Fußballabteilung der SG Breitenbrunn mit einem bunten Angebot für Kinder auf. Auf dem Abenteuerspielplatz waren neben Kinderschminken,...