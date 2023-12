Kreisrammlerschau in Bermsgrün: Rassekaninchenzüchter nutzen letzten Test vor Bundesausstellung

In der Sportgaststätte „Zum Holzhaus“ geht es am Wochenende tierisch zu. Fast 200 Kaninchen in 22 Rassen und 26 Farbschlägen sind zu sehen. Der gastgebende Verein schließt damit sein Jubiläumsjahr ab.

Abschließender Höhepunkt des Festjahres „100 Jahre Rassekaninchenzucht" in Bermsgrün ist am Wochenende eine Ausstellung. Der Rassekaninchenzüchterverein S 22 Bermsgrün richtet die 23. offene Kreisrammlerschau des ehemaligen Landkreises Aue-Schwarzenberg aus. 49 Züchter haben insgesamt 198 männliche Tiere (Rammler) angemeldet. Diese...