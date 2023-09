Kreisstraße 9130 in Breitenbrunn: Ausbau kostet rund zwei Millionen Euro

Auf mehreren kreiseigenen Straßen im Erzgebirge gibt es derzeit Baustellen, darunter auf der Erlaer Straße in Breitenbrunn. Der Landrat geht auf Infotour: Wie ist der Arbeitsstand?

Der Ausbau der Erlaer Straße (K 9130) auf circa 450 Metern in der Ortslage Breitenbrunn ist eine der größten Investitionen an Kreisstraßen im Erzgebirge in diesem Jahr. Das zweigeteilte Vorhaben – 2024 folgt der Bauabschnitt bis zur Hauptstraße – kostet rund zwei Millionen Euro, wovon auf den Landkreis etwa 1,2 Millionen Euro entfallen....