Kritik an Kliniken Erlabrunn: Familie erhebt Vorwürfe nach Fehlbehandlung eines 92-Jährigen

Ein hoch betagter Mann wird nach einem Sturz eingeliefert und klagt über massive Schmerzen in der linken Hüfte. In der Notaufnahme wird kein Bruch diagnostiziert – und der Mann wieder entlassen.

Ein sorgenvoller Jahreswechsel liegt hinter Ina Küllig und ihrer Familie, denn ihr 92-jähriger Vater Horst Fehrmann war in seinem Haus gestürzt. Mitarbeiter des Pflegedienstes fanden den alten Herrn, der unter starken Schmerzen in der Hüfte klagte, und verständigen den Notarzt. Mit dem Rettungsdienst wurde er in die Kliniken Erlabrunn...