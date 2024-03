Küchenbrand in Grünhainer Firma

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute aus Grünhain-Beierfeld und Schwarzenberg hat am Freitagmittag in Grünhain Schlimmeres verhindert.

Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, sind die Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld, Waschleithe und der Hauptwache Schwarzenberg nach Grünhain an die Gartenstraße gerufen worden. In einem der dortigen Unternehmen war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Das schnelle Eingreifen konnte jedoch das Ausbreiten der Flammen im Gebäude verhindern....