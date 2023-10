Kunst im Erzgebirge: Verein Atelier Brockhage veranstaltet Herbst-Schaf-Woche in Bermsgrün

Das alte Bauerngut Dorfstraße 40 soll zum festen Treffpunkt in Sachen Kunst werden. Dem jetzigen Arbeitssymposium will der Verein Atelier Hans Brockhage jährlich weitere folgen lassen.

Eine Ausstellung und Vorführungen am Tag der Druckkunst gaben im März den Auftakt. Nun wird das alte Bauerngut Dorfstraße 40 in Bermsgrün erneut zum Treffpunkt in Sachen Kunst. Der Verein Atelier Hans Brockhage aus Schwarzenberg veranstaltet dort vom 7. bis 15. Oktober eine Herbstwoche. Das bäuerliche Umfeld soll inspirieren: In der Woche...