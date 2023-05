Landkreisentsorgung in Schwarzenberg versteigert ungewöhnlichen Strandkorb

Vugelbeerkönigin Sandra Göthel hat schon einmal Platz genommen in diesem ungewöhnlichen Strandkorb, den die Landkreisentsorgung jetzt versteigern will. Denn das eigenwillige Gartenmöbel ist ein neuer, aber umgebauter Papiercontainer und als solcher noch zu erkennen. Bequem mit Polstern versehen, wird er so schnell zu einem Hingucker im Garten....