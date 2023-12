Legendäre Bockbierfeste in Crandorf werden wiederbelebt

Ein neuer Verein hat sich Crandorf gegründet, der die legendären Bockbierfeste neu aufleben lassen will. Das Motto für 2024 steht fest und der Kartenverkauf läuft bereits.

Es ist eine gute Nachricht zum Jahresschluss: Es hat sich in Crandorf ein neuer Verein gegründet, der die legendären Bockbierfeste im Lindenhof wieder beleben will. Dem neuen Kulturförderverein Crandorf steht Alexander Lenk vor. „Die Nachfrage war einfach so groß, dass sich einige Protagonisten wieder zusammengefunden haben, um die Feste...