Letzte Litfaßsäule in Schwarzenberg: Beim Abriss gab’s nur Bauschutt und keinen Überraschungsfund

Nun ist sie weg, die letzte Litfaßsäule von Schwarzenberg. Sie stand jahrzehntelang an der Erlaer Straße an der Zufahrt zur Altstadt. Die Säule hatte ausgedient und wurde wegen Baufälligkeit abgebrochen. Eine in der Nähe gerade tätige einheimische Baufirma erledigte den Auftrag aus dem Rathaus.