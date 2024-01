Lieder von Anton Günther erklingen auf dem Spiegelwald

„Hutzn gieh“ gehört im Erzgebirge zur Weihnachtszeit, diese geht für viele Menschen hierzulande bis Lichtmess am 2. Februar. Geselligkeit steht im Mittelpunkt.

Hutznnachmittage gehören im Erzgebirge zur Weihnachtszeit, und die geht für viele Erzgebirger aus alter Tradition bis Maria Lichtmess am 2. Februar. So wundert es nicht, wenn der Tourismuszweckverband Spiegelwald am Sonntag, 7. Januar, zu einem geselligen Hutznnachmittag im kleinen Saal vom König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald einlädt. Ab 15...