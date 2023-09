Liedermacher Jörg Swoboda zu Gast in Schwarzenberg-Neuwelt

In der Emmauskirche Schwarzenberg-Neuwelt beginnen am Sonntag die festlichen Konzerte zur 122. Kirchweih.

Am Sonntag feiert die Emmauskirchgemeinde in Schwarzenberg-Neuwelt ihr 122. Kirchweihfest. Ab 10 Uhr wird zum Festgottesdienst eingeladen, den die Posaunenchöre von Emmaus und St. Georgen gestalten. Am Montag schließt sich 19.30 Uhr im Gotteshaus ein Konzert mit dem Liedermacher Jörg Swoboda an. Ältere Zuhörer werden sich vielleicht an die...