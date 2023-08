Markante Bank in der Schwarzenberger Vorstadt beschädigt

Die Ermittler des Auer Polizeireviers suchen Zeugen des Unfalls am Wochenende.

Schwarzenberg.

Die Ermittler des Polizeireviers Aue suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, in der Schwarzenberger Vorstadt ereignet hat. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde in Höhe der dort befindlichen Tierarztpraxis Vorstadt 9 eine massive, in Form eines Hundes gestaltete Holzbank beschädigt. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 400 Euro. Der Verursacher habe sich nach der Kollision pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt, heißt es in der Mitteilung des Polizeireviers Aue vom Mittwoch. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Revier in Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. (mb)