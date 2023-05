Nach Umbau und Modernisierung: Schwarzenberg hat sein Haus der Vereine wieder

Diese Gelegenheit haben sich viele Neugierige nicht entgehen lassen. Nach umfangreichen und langwierigen Bauarbeiten wurde das Haus der Vereine an der Eibenstocker Straße in Schwarzenberg am Samstag mit einem Tag der offenen Tür wieder eingeweiht. Die nervende Zeit der Provisorien und Ausweichquartiere ist vorbei. "Wir kennen das Haus seit vielen...