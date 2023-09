Nazi-Symbole in Schwarzenberg auf die Straße gesprüht

Auf der Straße Bahnhof stellen Polizisten ein Hakenkreuz sowie eine große verbotene Rune fest.

Polizisten haben am Samstag auf der Straße Bahnhof in Schwarzenberg ein etwa 40 mal 35 Zentimeter großes Hakenkreuz sowie eine etwa 40 mal 25 Zentimeter große verbotene Rune auf der Fahrbahn festgestellt. Die Symbole waren mittels blauer Farbe gesprüht worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Angaben zu den Kosten für die...