Netzbetreiber Vodafone nimmt weiteren LTE-Funkmast im Erzgebirge in Betrieb

Mit einem neuen Funkmast, der in Raschau-Markersbach errichtet wurde, habe der Netzbetreiber eine nächste Ausbaustufe im Landkreis begonnen.

Der Netzbetreiber Vodafone hat in Raschau-Markersbach eine weitere Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. Das teilt das Unternehmen mit. Damit seien rund 3000 Einwohner erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen worden, heißt es. Die neue LTE-Station...