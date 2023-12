Neue Erkenntnisse zur Unfallursache: Horrorcrash im Erzgebirge fordert zwei Todesopfer

Auf der Bundesstraße 101 sind am Samstagabend zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zur Ursache des schweren Unfalls mit zwei Verkehrstoten am Samstag auf der B 101 zwischen Markersbach und Raschau gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei am Silvestertag mitteilt, ist ein Skoda auf der Bundesstraße in Richtung Annaberg-Buchholz etwa 50 Meter vor dem Ortseingangsschild Markersbach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur...