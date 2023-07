Neuer Imbiss am Kaffenberg: Gebürtiger Allgäuer verwirklicht sich im Erzgebirge einen Lebenstraum

Bockwurst? Fehlanzeige! Die kommt bei den Sternkopfs in Ehrenzipfel, dem kleinen Nest zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser, keinesfalls auf den Tisch. „Wir sind mehr als eine Würschtelbude“, sagt Frank Sternkopf im Brustton der Überzeugung. Mit dem neuen Imbiss am Kaffenberg – idyllisch gelegen am Kamm- und Anton-Günther-Weg –...