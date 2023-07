Oberschule Beierfeld erhält Wasserspender

Es ist mittlerweile der zehnte Wasserspender, den die Wasserwerke Westerzgebirge in Schulen oder Kitas der Region aufgestellt haben. "Auch ein Outdoor-Wasserspender auf dem Spielplatz in Zschorlau ist darunter", erklärt Frank Hahn, Pressesprecher des Unternehmens. Das zehnte Gerät wurde in dieser Woche in der Oberschule von Beierfeld installiert...