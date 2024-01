Oberschule Beierfeld öffnet am Samstag ihre Türen

Genau ein Jahr ist es her, dass die Schule nach Sanierung und Modernisierung wieder genutzt werden kann. Jetzt wirbt das Haus um neue Schüler.

Schüler und Lehrer der Oberschule in Beierfeld laden am Samstag in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in ihre Schule ein. Diese Einladung richtet sich vorrangig an Viertklässler und deren Eltern, die derzeit gemeinsam über den weiteren Bildungsweg entscheiden müssen. So wollen Schüler aller Klassenstufen die Gäste...