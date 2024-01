„Peremettenschicht“ in Bermsgrün: Erzgebirger pflegen Tradition zum Ausklang der Weihnachtszeit

Am Samstagabend wird die Harry-Schmidt-Pyramide angehalten. Der Verein Land-Spuren verbindet das wieder mit einer geselligen Veranstaltung.

In Bermsgrün ist am Samstag Schicht – „Peremettenschicht“. Das Anhalten der Harry-Schmidt-Pyramide in dem zu Schwarzenberg gehörenden Dorf wird ab 18 Uhr auf dem Grundstück Dorfstraße 1 als geselliger Ausklang der Weihnachtszeit zelebriert. Mit dabei sind auch die Original Erzgebirgsmusikanten. Veranstalter ist der seit Anfang 2020...