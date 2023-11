Rassekaninchenschau in Markersbach: Jungzüchter mussten um Saison bangen

Im Haus des Gastes Kaiserhof können von Freitag bis Sonntag edle Langohren aus dem Erzgebirge bewundert werden. Mehr als 300 Käfige sind besetzt.

Kaninchenzüchter aus dem ganzen Erzgebirge präsentieren am Wochenende im Kaiserhof Markersbach edle Langohren. War die Zuchtsaison erfolgreich? Davon können sich Gäste am Freitag ab 17 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr bei der 23. offenen Mittweidatalschau des KZV S 836 Markersbach ein Bild machen. Im Haus des...