Schwarzenberg: 22-jähriger Pkw-Fahrer übersteht Überschlag im Straßengraben unverletzt

Die Polizei musste am Sonntag auch einen Unfall mit zwei Verletzten in Stützengrün aufnehmen.

Zwei Unfälle haben sich am Sonntag in Stützengrün und Schwarzenberg ereignet. Eine 19-Jährige kam am Mittag mit einem Chevrolet auf der B 169 etwa 300 Meter nach dem Parkplatz „Zur Waldhummel“ in Stützengrün nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie und ihr 16-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Schaden:...