Schwarzenberg: AOK verlässt langjährigen Sitz – Filiale nutzt künftig ehemalige Bankräume

Vor knapp 100 Jahren an der Stelle eines abgerissenen Vorgängerbaus errichtet: das AOK-Gebäude Bahnhofstraße 6 nahe dem Unteren Tor. Nun bereitet die AOK den Umzug in ein neues Kundencenter vor, das in der ehemaligen Commerzbank-Filiale an der Bahnhofstraße eingerichtet wird. Bild: Carsten Wagner