Schwarzenberg: Bauarbeiten für schnelles Internet bringen weitere Straßensperrungen mit sich

Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur macht jetzt eine halbseitige Sperrung in Wildenau und eine Vollsperrung in Neuwelt erforderlich. Das dauert mehrere Wochen.

Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur für schnelles Internet läuft in Schwarzenberg an mehreren Stellen parallel. Nun kommen ab Montag, 12. Februar, zwei weitere Baustellen hinzu, die mit Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr verbunden sind. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Freitag. Im Stadtteil Wildenau wird die Elterleiner...