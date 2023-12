Schwarzenberg: Bergparade und Bergzeremoniell krönen zweites Weihnachtsmarkt-Wochenende

Bis zum Sonntagabend lockt der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt auf Plätze und Gassen im historischen Stadtzentrum. Musikalische Angebote auf der Bühne runden das Markttreiben an jedem Tag ab.

Das Abschlusswochenende des zehntägigen Schwarzenberger Weihnachtsmarktes lockt Tausende Besucher in die Altstadt. Am Sonntag, 20 Uhr klingt das Markttreiben auf den Plätzen und Gassen aus. Die zentrumsnahen Parkmöglichkeiten dürften schnell belegt sein, so dass der Festplatz an der B 101 mehr als unter der Woche eine Alternative für...