Schwarzenberg: Brecht-Gymnasiasten organisieren für sich einen Winterball

Junge Leute haben Bock auf einen Ball. Sie wollen sich dafür richtig schick machen, tanzen und gemeinsam Zeit verbringen. In Ermangelung solcher Angebote werden Gymnasiasten nun selbst aktiv.

In der klassischen Faschingszeit von November bis Februar ist alljährlich auch Ballsaison, nicht nur in Wien. Schon seit Wochen planen auch die Brecht-Gymnasiasten der Klassenstufen 9 bis 12 ein solches festliches Ereignis für sich: einen Winterball. Dieser steigt an diesem Freitagabend im Saal vom Kulturhaus Lauter.