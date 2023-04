Schwarzenberg: Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Grünstädtel

Am Freitagabend war es endlich so weit, das neue Tragkraftspritzfahrzeug (TSF-W) wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Grünstädtel offiziell in Dienst gestellt.

Nötig geworden war die Anschaffung, weil das alte Fahrzeug am 30. September 2021, nach unzähligen Werkstattbesuchen in den vergangenen Jahren. Verbunden mit teilweise wochenlangen Abmeldungen der Wehr aus dem Einsatzdienst und aufgrund von diversen Reparaturen sowie Lieferproblemen von Ersatzteilen, zwang ein irreparabler Defekt der Bremsanlage,... Nötig geworden war die Anschaffung, weil das alte Fahrzeug am 30. September 2021, nach unzähligen Werkstattbesuchen in den vergangenen Jahren. Verbunden mit teilweise wochenlangen Abmeldungen der Wehr aus dem Einsatzdienst und aufgrund von diversen Reparaturen sowie Lieferproblemen von Ersatzteilen, zwang ein irreparabler Defekt der Bremsanlage,...