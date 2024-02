Schwarzenberg: Stadt lässt Zufahrt zum Schanzengelände in Pöhla auf Vordermann bringen

Der schlechte Zustand der Verbindung zwischen Hauptstraße und Sportgelände ist schon lange ein Ärgernis. Die Kommune kaufte die entsprechende Fläche und investiert nun ins Erneuern der Fahrbahn.

Wer von der Hauptstraße in der Ortschaft Pöhla zu den Schanzen und zur Schießsportanlage will, muss die steile und enge Zufahrt „Am Schanzengrund“ nutzen. Nun will die Stadt Schwarzenberg dort im Sommer 2024 einen 70 Meter langen, maroden Abschnitt erneuern lassen, den sie 2020 mit anderen Flächen aus Privathand gekauft hatte. Den...