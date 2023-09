Schwarzenberg: Trauertreff „Sonnenstrahl“ bietet wieder Treffen an

Der ambulante Hospizverein bietet Betroffenen, die den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen beklagen, wieder Gelegenheit zum Austausch an.

Trauer braucht Ohren, die zuhören; Augen, die weiter sehen; Hände, die stützen und Lippen, die Wege weisen. So formulieren die Frauen vom ambulanten Hospizverein das Anliegen des Trauertreffs „Sonnenstrahl“, der am Mittwoch, 20. September wieder seine regelmäßigen Treffen beginnt. Demnach können an jedem dritten Mittwoch im Monat all...