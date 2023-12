Schwarzenberger Adventskalender: Es ist höchste Zeit für einen Weihnachtsbaum

Willkommen im Advent. Seit 1. Dezember können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle jeden Morgen ein Fensterchen öffnen, in dem ein Erlebnistipp für diesen Tag versteckt ist – und das bis zum Heiligabend.

Schwarzenberg. Ein Weihnachtsbaum gehört zum Fest. Dabei ist es für viele unerheblich, ob das Bäumchen mitten im Wohnzimmer oder festlich geschmückt vorm Fenster steht. Noch sechs Tage ist Zeit und Gelegenheit, um ein Bäumchen zu besorgen. Denn der Weihnachtsbaumverkauf läuft bei vielen Anbietern noch bis zum 23. Dezember, 12 Uhr. So ist es auch in der privaten Gärtnerei Lang in Schwarzenberg.

Zu den Trends: Noch immer gehört die Nordmanntanne zu den beliebtesten Bäumen fürs Fest. Ihr sattes Grün und die weichen Nadeln sind nur zwei Vorzüge, die von den Kunden gepriesen werden, sagen die Fachleute der Gärtnerei. Aber auch die Blaufichten sind gefragt. Diese gibt es sowohl für den Baumständer als auch mit Wurzelballen im Topf. Das erweist sich als besonders nachhaltig, weil das Bäumchen nach den Festtagen dann vielleicht einen neuen Platz zum Wachsen im Garten hinter dem Haus erhält.

Ausschließlich im Topf und mit Wurzelballen werde die Koreatanne verkauft, erklärt Elisa Weigel, die in diesen Tagen schon etliche Bäumchen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht hat. Was die Preise angeht, so liegen diese im Durchschnitt je nach Größe des Baums zwischen 18 und 50 Euro.

Oh, Tannenbaum heißt es aber nicht nur in den privaten Gärtnereien der Region, auch Discounter und Baumärkte bieten ein umfangreiches Sortiment an.

Und selbst der kleinste und krummste Nadelträger wird sich freuen, doch noch irgendwo am Heiligabend in eine gute Stube gestellt zu werden und im Lichterglanz der Kerzen zu erstrahlen. (matu)