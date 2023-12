Schwarzenberger Adventskalender: Ortspyramiden drehen sich wieder

Willkommen im Advent. Seit 1. Dezember können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle jeden Morgen ein Fensterchen öffnen, in dem ein Erlebnistipp für diesen Tag versteckt ist – und das bis zum Heiligabend.

Ab dem ersten Adventswochenende drehen sie sich wieder, die Ortspyramiden im Erzgebirge. Einheimische und Besucher erfreuen sich an den überdimensionalen Drehleuchtern. Wie wär’s, mal beim Anschieben dabei zu sein? Die meisten Ortspyramiden werden am heutigen Samstag in geselliger Runde angeschoben, einige – wie die im Schwarzenberger...