Schwarzenberger Adventskalender: Weihnachtsberg am Totensteinfels

Willkommen im Advent. Seit 1. Dezember können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle jeden Morgen ein Fensterchen öffnen, in dem ein Erlebnistipp für diesen Tag versteckt ist – und das bis zum Heiligabend.

Ruck-zuck ist der diesjährige Schwarzenberger Weihnachtsmarkt vorbei – und kein Ausflugs- oder Besuchstipp mehr. Doch während am Montag auf den Plätzen und Gassen in der Altstadt der Abbau von all dem begann, was baulich und versorgungstechnisch für einen Weihnachtsmarkt erforderlich ist, kann man gar nicht weit entfernt in Richtung Bahnhof...