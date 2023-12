Schwarzenberger Holzbildhauer restauriert mit Helfern große Familienpyramide aus den USA

Ein Auswanderer aus dem Erzgebirge baute vor mehr als 110 Jahren im fernen Amerika eine Pyramide, um seine Familie in der Weihnachtszeit zu erfreuen. Nun bekam das gute Stück eine Kur im Erzgebirge.

Es ist jetzt genau fünf Jahre her. Im Atelier Brockhage in der Schwarzenberger Altstadt war an einem Weihnachtsmarkt-Wochenende eine nicht alltägliche, fünfstöckige Pyramide zu sehen. Das sehr alte, sehr große, sehr verschlissene Exemplar hatte eine sehr weite Reise hinter sich: Der Oldtimer kam, in Einzelteile zerlegt und inklusive Figuren...