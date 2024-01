Spielplatz in Schwarzenberg wird ungewollt zur Eisbahn – Stadt sperrt Anlage aus Sicherheitsgründen

Wasser und Frost haben dazu geführt, dass große Flächen einer Anlage im Stadtteil Heide mit Glatteis überzogen sind. Spielen darf man dort vorerst nicht.

Eine öffentliche Eislaufbahn gibt es in Schwarzenberg weder in kommunaler noch in privater Regie. Dennoch hat die Stadt jetzt eine Eisbahn, wenn auch ungewollt: Auf dem im vorigen Jahr nach kompletter Neugestaltung eingeweihten Spielplatz am Heideweg im Stadtteil Heide sind trotz Entwässerungsgraben große Eisflächen entstanden. Die...