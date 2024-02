Stadt im Erzgebirge vergibt Ehrenpreis an Wintersportler - Johanngeorgenstadt feiert mit Bergaufzug 370. Stadtgründungstag

In Johanngeorgenstadt wurde Stephan Schott am Wochenende für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Er erhielt den Preis im Gottesdienst zum 370. Stadtgründungstag.

„Es ist schon kurios“, sagte Stephan Schott. Über 30 Jahre lang war der heute 73-Jährige als Vorsitzender des Johanngeorgenstädter Wintersportvereins 08 (WSV) aktiv. Am Sonnabend erhielt er für sein Engagement den Ehrenpreis der Bergstadt. In einem Jahr, „in dem fast kein Skilanglauf möglich war“, so Schott.