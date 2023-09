Stadtratssitzung in Grünhain-Beierfeld: Debatte über Geld und geplantes Flüchtlingsheim

Die erste Sitzung des Stadtrats von Grünhain-Beierfeld nach der Sommerpause hatte es in sich. Nicht nur die Dauer, auch die Art der Debatten. Es ging ums Geld, Köpfe und die geplante Flüchtlingsunterkunft.

