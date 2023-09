Straße durch Grünhain wieder offen, doch in Richtung Elterlein dicht bis Jahresende

Die Auer Straße durch Grünhain (S 222) ist im Bereich des Marktes ab sofort wieder frei befahrbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es zu dieser Straße in Richtung Elterlein.

Die gute Nachricht für Autofahrer kommt aktuell aus dem Rathaus in Beierfeld: „Die Auer Straße am Markt in Grünhain ist ab sofort wieder frei befahrbar“, meldet am Mittwoch Bauamtsleiter Steven Armbruster. Die Reparaturen an der Mauer habe die Stadt schneller als prognostiziert fertig stellen können. Statt der geplanten vier Wochen,...