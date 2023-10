Strickfrauen aus Schwarzenberg nadeln fürs Hospiz

Ein Hospiz finanziert sich über Spenden. Das war Anlass für die Strickfrauen aus Schwarzenberg eifrig Wärmendes für den kommenden Adventsmarkt herzustellen.

Ein großer Tisch im Bürgerbüro des Schwarzenberger Stadtteils Heide liegt voller farbenfroher Stricksachen: Von kleinen Handschuhen für Kinder über Mützen, Schals bis hin zu Socken in Größe 40, gestrickt aus dicker Wolle. All das sind Dinge, die von den Schwarzenberger Strickfrauen in den zurückliegenden Monaten gefertigt wurden. Frauen...